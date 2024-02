ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Putini suurim probleem on Navalnõi naeratus

Meelsuse kontroll on igas totalitaarses riigis teadagi oluline asi. Lugupeetud juht peab ilmuma alati õiges valguses, posängis ning ainumõistetavalt tugeva, mõjuka ja veenvana. Samas ei tohi inimliku ja rõõmsana näidata opositsionääri, olgu too või nii äsja tapetud, et pole veel jahtudagi jõudnud. See on Putini ning Navalnõi lugu.