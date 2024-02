«Hiilib nüüd vastutusest kõrvale,» viitab Hunt endisele sõbrannale, kes peab maksma autoga kaasnenud kahjud. «Ta pakkus mulle varianti, et kui soovin vähem maksta, peaksin Kristina kohta tunnistama ja talle veel paar vajalikku teenet osutama, siis on ta nõus «kulusid vähendama»,» selgitab Liiva toimunut.

Esmaspäeval tegi seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt ühismeedias põrutava avalduse, kui nentis, et tema endine sõbranna tagurdas tema autoga vastu posti ning too pole nõus kahju hüvitama.

«Tegemist on ühe hüääniga. Nüüd, kui ma viisin auto parandusse, siis ta ütleb, et ta ei võlgne mulle midagi. See olukord on täiesti haige,» märkis Hunt.