Vang kurdab toidunõude puhtuse üle: saatsin ühe taldriku ümbrikuga isegi kohtumajja!

Tallinna vanglas elaval Martinil on koos kaasvangidega mure: toitu serveeritakse nende sõnul aeg-ajalt räpastest nõudest. «Tõenäoliselt keegi, kes seal lõpus on ja peaks veenduma, et nõud on puhtad, jätab midagi tegemata. Ja vangla ütleb, et nõud on puhtad!»