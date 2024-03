Tänapäeva «Tõde ja õigus»: Põlva vanapaar kurdab, et naaber ehitas maja liiga lähedale

Jüri ja Taimi sõnul on ehitusjärgus naabermaja nende omale liiga lähedal.

«Kui tuleb võimalus, et tulevad rohelised mehikesed, ma juhatan nad siia!» ütleb Põlvas elav Jüri naabermajale viidates. Jüri ja tema abikaasa Taimi ei tunne ehitusjärgus naaberkrundile kerkiva maja omanikke. Küll aga on vimm südames, sest kerkiv hoone on paari sõnul nende kodule liiga lähedal.