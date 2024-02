ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Lukašenka, peenikese häälega vastik Valgevene kurjam

Kuri punane politruk

Lukašenka tegelik olemus ja ka ajalugu on oluliselt kurjakuulutavam. Ta ei olnud mitte mingi legendaarne kolhoosiesimees, vaid pesueht punane komissar, kes oma karjääri rajas kommunistlikule ideoloogiatööle. Teada on, et kooliajal kuulus sirguv diktaator kindlalt raskesti kasvatatavate laste kategoorias. Näiteks oli ta pidevalt arvel miilitsas. Nii et saatuse iroonia missugune, sest praegu on kogu Valgevene miilits arvel tema juures.