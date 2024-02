Elektroonikapoe ees olnud venekeelne reklaam levib sotsiaalmeedias. Keeleamet: eestikeelne tekst peab olema esikohal

Sotsiaalmeediaplatvormile Reddit ilmus pühapäeval piltpostitus, mis tehtud elektroonikapoe Klick ees. Silma jääb asjaolu, et poe ees ilutsev reklaamplakat on vene keeles. Klicki juhatuse liige Kaire Koik ütleb, et firmal on venekeelsed reklaamid vaheldumisi eestikeelsetega Jõhvis, Narvas ja Mustakivis.