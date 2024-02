SAADAKS VÄLJA ⟩ Donald Trump ähvardas prints Harryt

Trump ütles, et on raevunud president Joe Bideni administratsiooni peale, mis on Harryt kaitsnud, hoides salajas tema soovi saada USA kodanikuks. Trump ütles juba aasta tagasi antud intervjuus, et ta ei ole ameeriklannast endise näitlejanna ja prints Harry naise Meghan Markle'i fänn, teatab Newsweek.