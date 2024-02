«See WC-pott oli üleni jääs!» Helen ja Edgar Kõpp pidid hoolimatute naabrite tõttu elama ekstreemsetes tingimustes

«Me elasime Edgariga Tallinnas ja meil oli vaja ära kolida,» alustab Helen. «Mõtlesime, et kui me juba kolime, siis me peaksime ostma endale elukoha.» Nii leitigi kaks aastat tagasi soodne pakkumine Tartu miljööväärtuslikus piirkonnas ühes puumajas, 35-ruutmeetrise korteri eest käidi välja umbes 45 000 eurot.