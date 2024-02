VIDEOINTERVJUU ⟩ Hiljuti skandaali sattunud Luisa ja Taavi Rõivas saabusid vastuvõtule käsikäes: kindlasti me tantsujalga keerutame, aga kas just siin

Abikaasaga vastuvõtule saabunud Luisa Rõivas nentis intervjuus, et lasi kleidi teha nädal aega tagasi. «Tegin täpselt nädal ajaga eelmisel nädalal. Tallinn Dolls on selle autor,» avaldas ta.

Rääkides kontserdist sõnas Luisa, et sellel äreval ajal, kus me hetkel oleme ja kus Ukraina on täieulatuslikult sõjas, siis kontserdiga anti märku, et me peaksime sellele mõtlema. «See kontsert kindlasti andis selle võimaluse, et väga paljudele asjadele, nii enda elus, kui globaalselt, mõelda ja olla veidi mõtlikum, kui hästi suures peomeeleolus.»