Vaatamata tihedale vihmasajule on kohale tulnud tuhandeid inimesi ja rahva küttis kuumaks tšellist Silvia Ilves, kes viskas esinemise lõpus oma kuue maha, öeldes, et nii kuumad on pilli keeled. Enne rongkäigu algust mängis Ilves tšellol veel Alo Mattiiseni lugu «Eestlane olen ja eestlaseks jään».