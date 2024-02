Mart Kukk Villa Wessetist sõnas, et on suur au kõnealusel üritusel olla. «Kõik kokad võiksid ühe korra elus siin ikka ära käia,» lisas ta. Kui käsi mehel ei värise, siis seljavalu üle kurtis ta küll. «See tööpind on nii kehva kõrguse peal... Seljale hakkab küll pikapeale.»