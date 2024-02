PIDUPÄEVA KAADRID ⟩ Kiluleib ja luuleread! Vaata, kuidas tuntud eestlased kodumaale õnne soovivad

Laulja ja värske superstaar Ant Nurhan soovis samuti Eestile õnne. Ühismeedias jagatud fotol on näha, et Türgist pärit Ant sõi tähtsal päeval ikka seda kõige tähtsamat ehk kiluleivatorti.

Maailmarändur Kertu Jukkum jagas ühismeedias lubadust, mis ta endale 18-aastaselt andis. «Pakkisin kohvri ja lubasin endale, et kui saan ülikooli sisse, jään Eestimaale. Samuti lubasin, et kodumaal elades reisin maailmas ringi nii palju kui hing ihkab. Ka seda lubadust olen endale pidanud. Jää vabaks, me Eesti!»