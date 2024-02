Kui tegu oleks naljaga, algaks see ehk sõnadega: «Reformierakonna, Keskerakonna ja EKRE liige osalevad linnavolikogu koosolekul». Kuigi asi on naljast kaugel, siis just sarnaste sõnadega võib kirjeldada ühel Tallinna linnavolikogu koosolekul toimuvat, sest just nende erakondade liikmed kerisid sel nädalal üles poliitilist draamat.