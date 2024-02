See võib tuua teravalt nähtavale meie vigu ja puudujääke ning valgustab välja olukorrad, kus oleme teelt eksinud või reaalsuse silmist kaotanud. Sellega võib kaasneda teatav rahulolematuse tunne, sest nähakse ning kogetakse ebatäiust ning see ei meeldi. See nõuab tööd iseendaga ja vastutuse võtmist.