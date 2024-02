Ülemaailmselt on jooksmine üks populaarsemaid ja praktilisemaid kehalisi tegevusi. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides on umbes 64 miljonit jooksjat, ja nii on kogu maailmas. Maratonidel jookseb rohkem inimesi kui kunagi varem, fitnessrakenduse Strava tegijate sõnul on osalejate arv aastatel 2021–2022 peaaegu kahekordistunud. Ja 2023. aastal näitas Parkrun, et enam kui 8,5 miljonit jooksjat on registreerunud, et osaleda selle iganädalastel kogukonna juhitud sündmustel.