ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Konstantin Päts. Diktaatorikepike ministriportfellis. LISATUD FOTOD!

Konstantin Päts tittedega Foto: arhiiv

Eesmärgid dikteeris propaganda

Nüüd meenutame korraks siseminister K. Eenpalu, kes pajatas ühes oma kõnes ideoloogia põhialustest: “On hädavajalik rahva eluvaate, iga üksiku mõtlemisviisi ja tunnete puhastamine ja arendamine, et pääseks maksuvusele arusaamine: iga üksiku inimese töö on pühendatud üldhüvangule ja eestluse eesmärkidele ja et üldsuse huvi on alati kõrgem isiklikust huvist.”

Aga kõike seda, mida nimetada "üldsuse hüvanguks" ja "eestluse eesmärkideks", määras paraku võimuhaaranud kildkond, kes otsustas oma nägemuse realiseerida muu hulgas ka Riikliku Propagandatalituse poolt juhitud massikampaaniate abil.

Pole midagi parata, Päts oli vinge vend, päästekomitee liige ja iseseisvuse üks – aga siiski üks paljudest – taastaja, ta juhtis mitmeid valitsusi ja oli mitmetes valitsustes minister, aga demokraatiat ta ikkagi eriti ei seedinud ega sellest aru ei saanud.

Eriti umbusklik ja ninakas oli tüüp endast noorematega. Mitmed mälestused kirjeldavad, kuidas Päts oli veendunud selles, et just tema leiutas Eesti riigi ja kui mõni noorem poliitik teda kritiseerida julges, muutus Päts ülbeks ja rahulolematu "targutaja" sai kohe külge märgade kõrvatagustega kollanoka sildi. Pätsi ministriportfellis peitus alati diktaatorikepike ning Onu Kostja ootas lihtsalt parajat hetke, mil see sealt välja haarata.

Diktaator on alati ohtlik. Ka väike diktaator.

Muuseas, meie poliitilises ajaloos on olnud veel üks sarnane tegelane, kes arvas, et tänu temale Eesti taasiseseisvus ja kellele pidi alati "tõde ning õigus" jääma. Otse loomulikult räägin ma Savisaarest, kes oma partei sees käituski nagu Adolf, õigemini Edolf. Ja ilmselgelt tahtis seda teha ka ülejäänud Eestis. Aga õnneks jätkus Eestis piisavalt mõistust, et sellist venda võimu lähedale tikkumise juures takistada.

Pätsi puhul peame aga kahjuks nentima, et demokraatia lõpetas ta ära 6 aastat enne nõukogude okupatsiooni.

Otse loomulikult paistab tiblastani okupatsiooni kõrval Pätsi ajastu kuldne, aga ärgem siiski unustagem ka tulevikus, et ainult ühele inimesele otsustusõigus jätmisest kujuneb situatsioon, mis on ohtlikuk kogu riigile.

Ja veel: need, kes julgevad autoritaarsust kritiseerida, ei ole riigivaenlased, õõnestajad ega vantide käsilased. Vastupidi. Vigadest tuleb õppida, mitte vigu ülistama kukkuda. Pätsi aga peame meeles nii heas kui ka halvas. Sest ta pani toime morni, aga tänaseks siiski õpetlikuna võetava loo.

Päts rahvatantsijate hulgas Hiiumaal 1938 Foto: arhiiv

Riigikogulased ja valitsus Pätsil Ida-Virumaal Oru lossis külas. 1938. Foto: arhiiv

Päts Pärnu rannal pingikesel peesitamas Foto: arhiiv