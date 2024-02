«Viisin palju uusi ja vanu riideid ja aksessuaare Viimsisse,» teatab seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt ühismeedias ja lisab, et kõik tema asjad on väga mõistlike hindadega.

Hundi boksis on müügis ka tema raamat «Ärahellitatud printsess», millel on autoriõiguse rikkumise tõttu ka mõned lehed välja rebitud. Raamatu hinnaks on 35 eurot.