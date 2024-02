«Mind polnud vaja pikalt paluda!» Tuuli Roosma proovib kätt uues ametis

Esitasime Tuulile ka mõned vaimukad küsimused!

Elu on nii targasti seatud, et pakub pidevalt võimalust uuenemiseks ja teisenemiseks. Seda panin ka kasvavate laste puhul tähele – nad on kogu aeg ideaalses vanuses. Kui üks etapp hakkas kuidagi napilt juba selgeks saama, siis tuli kohe uus iga peale ja jälle kuidagi parim. Mu oma vanusega on samamoodi, nii et ma kindlasti ei tahaks jääda mitte ühtegi aastasse kinni. Aga kui midagi muud üle ei jää, siis 48. Sest mis praegu viga on? Mitte midagi!

Puukänguru on üliarmas ja kohmakas loom, kes jõudis minu teadvusesse alles üsna hiljuti. Ta on parajalt suur mütakas ja seda veidram, et üks liik puukängurusid avastati alles aastal 1990. Nägin teda esimest korda paar aastat tagasi Chesteri loomaaias ning nüüd olime Paapual, kus kohalikud vibu ja nooltega neid küttisid. Väga ohustatud liik, aga õnneks on Paapua nii metsik ja hõredalt asustatud paik, et seal on teadlased taasavastanud puukänguru liike, kelle puhul arvati, et nad on välja surnud.