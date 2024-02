FOTOD ⟩ Elukaaslasega teist last ootav Monika Tuvi poeg jagab ühismeedias armsaid klõpse

«Lõpuks saame jagada teiega meie imeilusat uudist,» teatas suunamudija ja tantsija Sonja Malinen ühismeedias, et ootavad Mac Tuviga teist last. Lapseootusest teatas paar armsa videoga.

Paari peres kasvab ka pisitütar Sky. «Hirmu pere loomise osas meil ei olnud, sest teadsime varakult, et soovime üsna noorelt pere luua, ning aeg ja õige kaaslane said sellele määravaks,» on Sonja varem Elu24-le öelnud.