PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. veebruar: Lõvil pole suurt töötahet, Sõnn võib sattuda reedeõhtusele pöörasele peole

JÄÄR

Tüli ei saa tekkida, kui üks osapooltest keeldub tuld võtmast ja jääb rahumeelseks. Ole sina see targem ja tasakaalukam pool.

SÕNN

Võid sattuda reedeõhtusele pöörasele peole. Ära mine kaasa selliste ettevõtmistega, mis on seadusega mingil moel vastuolus.

KAKSIKUD

Tõsised rasked tööülesanded on sulle vastukarva. Parem on, kui saad nüüd vabamalt võtta ja natuke lulli lüüa.

VÄHK

Küllap on palju suhtlemist erinevate inimestega. Nii mõnigi neist pöörab sulle tähelepanu. Pead oskama valida õigeid kaaslasi.

LÕVI

Töötahet sul suurt ei ole, mõtted on juba nädalavahetuse lainel. Suure tõenäosusega kisub õhtul korralikuks peoks.

NEITSI

Kui sul on vaja pöörduda mõne ametiasutuse poole, tegele täna hoogsalt asjaajamisega – see peaks sujuma tõrgeteta.

KAALUD

Sulle võib tunduda, et on lihtsam tööl edasi jõuda toetudes inimestele, kellele oled ka isiklikus plaanis sümpaatne. See on riskantne.

SKORPION

Armuasjad teeb keerukaks see, et sind valdab tugev omanditunne, mis mingites olukordades võib vallandada armukadeduse.

AMBUR

Kui pead tööasjadega tegelema, pole sul küll sugugi vedanud – kõikvõimalik ametlik asjaajamine tundub praegu mõttetu ja tüütu.

KALJUKITS

Mõttetegevus on vilgas. Suudad hästi keskenduda ja intensiivselt tööd teha. Loota on, et üks pikemaajaline projekt joone alla saab.

VEEVALAJA

Veenuse ja Jupiteri kvadraadi mõjul võib sind vallata mõningane laiskus. Sul on tahtmine töö edasi lükata ja lihtsalt lulli lüüa.

KALAD

See, mida kallim ütleb, on sulle eriti tähtis. Kipud olema allaheitlik ega kahtle ka siis tema sõnades, kui see oleks õigustatud.