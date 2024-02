Kala hakkab mädanema tsaarist

Kõigepealt keelab tsaar enda üle igasuguse naljaviskamise, seejärel hakkab valimisi võltsima ning viimaks lendab prügikasti kriitika – ükskõik mis vormis. Ja ennäe imet, säärased tsensuurialtis tegelased esindavad ka Tallinna linna. Ei imesta. Tallinnat valitsev bande tsaar Miiša Estoonetsi juhtimisel püüab aegajalt küll okeid nägu esile manada ning justkui kuvandada, et ollakse osa lääne-Euroopast, aga tegelikult pole asjad üldse nii. Meil on ridamisi näiteid. Linna ehitatakse nagu nõukogude käkki, tänavad on aastate kaupa kinni, linnapea ise peesitab Moskva kiriku jumalateenistusel, andes seega märku, et Moskva patriarh Kirilli idee palvetada kõikide ukrainlaste surma eest on okei; aegajalt ilmub välja ridamisi venemeelseid linnaametnikke. Nii neid, kes sõjas Venemaale pöialt hoiavad kui ka lihtsalt mingeid täielikke ajuhälvikuid, kelle arust tuleb naised juhtivatelt kohtadelt minema saata, sest niimoodi on õige.