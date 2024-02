Harjumaal elav Märt on Telia klient olnud umbes 30 aastat. «Juhuslikult sattusin Telia operaatori kliendina ebameeldiva probleemi otsa,» ütleb ta. «Eelmisel suvel oli mul ka üks Elisa number, kus minu telefon Huawei Mate 20 toimis nagu peab. Tõin selle tookord ka Teliasse üle ja märkasin ajapikku, et telefonis miskit muutus, kuid ei hakanud pikemalt süvenema. Kogu selgus saabus selle aasta jaanuaris, kuna olin ostnud Elisa poest uue Huawei Mate 50 pro telefoni ja märkasin nüüd, et ka sellel on sama viga – Telia võrgus puudub VoLTE teenus,» räägib mees Elu24-le. Kui ta selguse saamiseks Telia poole pöördus, sai ta esmalt vastuseks, et viga peab olema telefonis või telefoni seadetes.