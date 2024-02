2018. aastal telesaates «Eesti otsib superstaari» osalenud ja siiani laval taustalauljana üles astunud Kaarel Orumägi on alustamas soolokarjääri, millest ta on alati unistanud.

«Aastaid olin ma selline paras põrsas, näiteks koduses olukorras ei olnud ma eriti hoolas oma asjadega. Siis mulle meeldisid külalised just seepärast, et siis sai toad korda,» ütleb Kaarel Orumägi (28) Elmari hommikuprogrammis. Nüüd aga hoiab noormees oma elamise kogu aeg korras, nii et iga hetk võiksid külalised saabuda.