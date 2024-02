Marju Karini alaealine tütar langes bussis ahistamise ohvriks: püüdis teda igatemoodi katsuda

Mõni hetk hiljem kinnitas Karin ühismeedias, et liimist lahti olnud tütar on maha rahustatud ja ka avaldus politseisse tehtud.

Juhtunu jagamisega soovib ta aga kõiki noori ja ka lapsevanemaid hoiatada. «Et meie lapsed saaks kõik õhtul koju tulla ilma, et see inimene saaks veel kellegile liiga teha!»

Veel hiljem lisas ta: «Minu Triin on täna kodus, kõik on hästi, politseisse on avaldus tehtud, aga ma tean, et väga paljud lapsed tulevad selle bussiga nii koolidest kui trennidest koju... Meil on kõik hästi, aga mõnel ei pruugi nii hästi minna.»