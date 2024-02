FOSSIILILEIUD TÕENDAVAD ⟩ Dinosaurused surid Aafrikas välja oma õitsengu tipul

66 miljonit aastat tagasi kadusid Maalt viimased hiidsisalikud ja paleontoloogid püüavad ikka veel aru saada, miks. Põhja-Aafrikast leitud uued abelisaurus'te fossiilid, see liik oli türannosauruse kauge sugulane, viitavad, et Aafrika dinosaurused jäid mitmekesiseks kuni lõpuni. Ja näitab, et nende surm tuli ootamatult hiiglasliku asteroidi tagajärjel, kirjutab Live Science.