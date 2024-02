Erki Nool Levandi skandaalist: paljud sportlased ja nende vanemad arvavad, et kui ostan roosat värvi püksid ja lillat värvi tossud, siis minust saabki olümpiavõitja

«Kui näiteks viie või kümne aasta pärast lapsevanem, kes unistas, et tema lapsest saab olümpiavõitja, aga millegipärast laps ei viitsinud väga regulaarselt trennis käia, süüdistab Erki Noolt, et treener katsus tütart ebameeldivalt, siis milline õigus või milline võimalus on minul kui treeneril end kaitsta, kui meedia teeb mind maha?» viskab Erki Nool õhku küsimuse, rääkides treeneri kutse-eetikast ja Anna Levandi ümber lahvatanud skandaalist.