SUUSAD RISTIS ⟩ Erika Salumäe suhtest oma ainsa tütrega: kui edaspidi sellest perekonnast kirjutate, palun minu nime mitte mainida

«Mulle ei ole antud võimalust suhelda ei oma tütre ega tema lastega juba aastaid»

«Võib-olla see on kättemaks, teiselt poolt võib-olla see vastasperekond tahab end reklaamida,» tõdes Salumäe saates ja lisas, et kogu olukord on tugevasti ülepingutatud. «Usun, et Sirlil on kõik kenasti. Neil on nii suur elamine, et noored elavad all. Teised elavad üleval ja suur territoorium, bassein. Lõunamaa kohta väga ilus elamine. Ma usun, et Sirlil on kõik hästi,» jäi ema toona oma tütre elu suhtes lootusrikkaks.