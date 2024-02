PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. veebruar: Vähil tasuks armusuhted ja rahaasjad lahus hoida, Kaljukitsel on suurepärane päev äritegevuse reklaamimiseks

Kui sul on raskusi, siis räägi inimestega! Probleemide lahendamiseks võib keegi sõpradest sulle toimiva plaani välja pakkuda.

Ametlik asjaajamine võib ootamatul kombel isiklikuks kiskuda. Võib juhtuda, et keegi teeb sulle kahemõttelise ettepaneku.

Armusuhted ja rahaasjad tasuks lahus hoida. Kui usaldad kedagi oma äriasjadesse lihtsalt seetõttu, et ta on ilus, võivad tagajärjed olla ettearvamatud.

Võib ette tulla põnevaid kokkupuuteid vastassoost isikutega. Võimalik on üllatuslik kohtumine, mis paneb südame puperdama.

Tööasjad edenevad nagu lennates, kui mõistad ka oma isiklikku sarmi nutikalt kasutada. Õhus on kirge ja elektrit.

Tasub mõttekaaslastega tähtsaid asju arutada. Tähtis on mitte end peale suruda, vaid kõigi arvamus ära kuulata.

Päev on ilmselt pingeline ja tempokas, kokkupuuteid ja jutuajamisi erinevate inimestega on palju. Õhus on huvitavat infot.