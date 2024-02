Valga elamu esikust kadusid vaibad? Elanik ei mõista, miks ta ei või korteri ukse ette vaipa panna

Naine rõhutab, et ümberkaudsetes kortermajades on tal palju sõbrannasid ja nende majade esikutes on vaibad lubatud. «Seadust ju pole sellist, mis vaibad ära keelab,» ütleb proua lisades, et nende kortermajas oli ka all esikus varasemalt ilus suur vaip, kuid ka see on ära võetud. «Majavanem ütles kõigile, et vaibad tuleb ära võtta ja osad võtsidki ise vaibad ära. Aga mina ei allunud sellele ega võtnud ära. Mis õigusega ta seda nõuab, et mul vaipa olla ei tohi?» räägib järjekindel proua. «Mina panen vaiba tagasi, kui see ära võetakse. Teised ei julge panna tagasi neid vaipasid. Koristamisele need ette ei jää ja ma olen alati öelnud koristajale, et ma koristan oma vaiba alt ise,» sõnab Ilme, kes ei saa kuidagi nõustuda sellega, et vaip tuleb ukse eest ära võtta. «Nii ma toon ju kogu pori sisse, see on mõeldamatu,» ütleb ta.