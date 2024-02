FOTOD ⟩ Tallinna moodsas kvartalis varemete varjus asuv autoromu äratab tähelepanu

«Töötan Metro Plazas ja see varemetes osa asub põhimõtteliselt Metro Plaza kõrval kohe,» ütleb Anna , kes iga päev lõunale jalutades lagunenud seinast möödub. «Nende varemete taga on peidus punane autoromu,» lisab ta.

Anna postitas fotod varemete varjus seisvast autost ka Facebooki «EZ-дуны!» gruppi. «Ei oska arvata, et miks see auto seal seisab ja silma riivab. Kommentaarides käidi erinevaid variante välja. Keegi ütleb, et teab omanikku ja auto on seal juba viis nädalat seisnud. Kas see vastab tõele, ei tea,» räägib Anna Elu24-le.