«Miks üldse inimesi peab hirmutama?» näitus «Hetk» tekitab inimestes vastakaid tundeid

«Ma arvan, et just sellised plakatid ja pildid tekitavad inimestes veel rohkem siukest kartust. Miks üldse nagu hirmutada inimesi konstantselt ja koguaeg? Okei, see sõda on meile lähedal aga samas me oleme sellest ikkagi eemal,» kommenteerib näitust «Hetk» Markus.