«See oli ebaõiglane ja kõige hullem vanglas veedetud aeg üldse,» tunnistas «Kuuuurija» saates Marko, kes istus ligi kaks ja pool aastat ränkade süüdistusega vahi all. Tänaseks on aga kaks kohtuastet leidnud, et mees on süütu. «Inimese kohtus õigeksmõistmine ei tähenda automaatselt seda, et kannatanu, tunnistaja või mõni teine menetlusosaline oleks andnud kohtueelses või kohtumenetluses teadvalt valeütlusi,» kommenteerib prokuratuur, jäädes kindlaks, et kohtueelse menetluse lõpus oli kogutud piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus vägistamises ja väljapressimises.