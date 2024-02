ELU25 ⟩ Kakk Valter: mis juhtub, kui juhheiteadlased hakkavad majandust ennustama?

Ei teagi, kustkohast alustada? Võib-olla sellest, et habemik kiitis Argentina majandust kui märkimisväärset edulugu. Igaüks, kes on elanud viimasel neljal aastakümnel ning maailma asjadest midagi teab, teab ka seda, et Argentina on just majanduse mõttes erakordselt suur hunnik õnnetust. Kui mõni tahab siinkohal arutama hakata, et hopsassaa, natuke on ka maitse küsimus, siis ega ikka ei ole küll.

Habemik ütles oma kiidusõnu nimelt suhteliselt vahetult enne seda, kui Argentina omakorda ütles, et „Sorry, poisid, kuid me ei suuda oma võlgu maksta!“

Ma olen tavaline kakk, kuid isegi mina tean, et märkimisväärselt edukad tegelased suudavad oma võlgu maksta, mis? Mina küll suudan! Ups, ma polegi võlgu!

Noh, ja siis leidis habemik, et Ühendriigid on globaalsel energiaturul suhteliselt mõttetud tegijad – kõrvalseisjad. Jällegi – ilmselt selliseid perioode on võimalik Ühendriikide ajaloost leida küll ja küll, kuid selline kindlas kõneviisis esitatud avaldus tuli loomulikult vahetult enne seda, kui Ühendriikidest sai maailma suurim nafta- ja gaasitootja ning ühtlasi see, kes sisuliselt otsustab, mis need ressursid maailmaturul maksma peaks. Halloo?!