KUUDE KAUPA OOTAMIST ⟩ Korteri ümberehitus sundis tallinlannat läbi tegema ülimalt kuluka kadalipu

Maarika räägib «Kuuuurijas», milline kadalipp tuleb läbida selleks, et ümberehitatud korteri dokumentatsioon korda saada.

Edukas ärinaine ostis Tallinna kesklinna korteri, mida ta soovis kaheks korteriomandiks jagada. Pealtnäha lihtne protsess muutus aga aastatepikkuseks kadalipuks ning on toonud naisele rahalist kahju umbes 30 000 eurot. «Eesti riik on kodanikule teinud asjaajamise nii keeruliseks, et sellega ei saagi igaüks enam hakkama,» tõdeb naine.