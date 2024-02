Vene opositsioonitegelaste surmad president Vladimir Putini valitsuse ajal näivad järgivat mustrit. Kremli lähedal maha lastud Boriss Nemtsov ja Moskvas koos ajakirjanik Anastasia Baburovaga mõrvatud Stanislav Markelov on vaid kaks näidet. Tšetšeenias rövitud ja surnuna leitud Natalja Estemirova ning Moskva kortermajas mõrvatud uuriv ajakirjanik Anna Politkovskaja maksid oma eriarvamuse tõttu samuti ülimat hinda.

Üle 20 aasta on Putin lasknud kõrvaldada need, kes on tema režiimi vastu.