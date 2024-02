FOTOD JA VIDEO ⟩ Netflixi armusaates osalenud neiu öeldust sai alguse paras kaos

«Love is Blind» on populaarne Netflixi tõsielusaade, kus osalejad otsivad armastust, kuid üksteist näevad nad alles siis, kui nad on oma tunnetes veendunud. 14. veebruaril läks Ameerika versioonil eetrisse juba kuues hooaeg. Korraga avaldati kuus osa, ülejäänud hooaeg kulgeb lõpuni järgmiste nädalate jooksul. Finaal on eetris 6. märtsil.