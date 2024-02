BALTIKUMI AINUS ⟩ Megaartist Armin van Buuren paneb suvele võimsa punkti Eestis

Tänavu paneb suvekuudele korraliku punkti Armin van Buuren, kes esineb 31. augustil Tallinna lauluväljakul! See on Baltikumi ainus kontsert, mille van Buuren sel aastal annab ja see tähendab, et kontserdile on oodata väga suurt arvu külalisi väljastpoolt Eestit.

Hetkel üks maailma kuumima artisti Armin van Buureni loomingusse kuuluvad muuhulgas superhitid «This Is What It Feels Like», «In And Out Of Love», «Love You More», «Blah Blah Blah», «Burned With Desire», «Fine Without You» ja paljud teised.

Kontserti toetava raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel rõõmustas siiralt Armin van Buureni tagasitulemise üle. «Armin van Buuren on ikooniline nimi trance-muusika maailmas ja tema tagasitulek Eestisse on võimas tunnustus meie publikule. Armini muusika on tänaseks mõjutanud mitut põlvkonda ja see augustiõhtu Tallinnas on tantsumuusikasõprade jaoks hea võimalus kogeda taas üht ajaloolist hetke meie suurvormidega harjunud Lauluväljakul,» lausus Pannel.

Armin van Buuren 2018. aastal Õllesummeril esinemas. Foto: Madis Sinivee

«Armini kaubamärgiks on detailideni lihvitud heli ja visuaalide kooslus, mis mõjub ergastavalt ka inimesele, kes tema loominguga tihti ei kohtu. See festivali lõhnaga suurshow on kindlasti vääriline sündmus meie lühikese muusikasuve lõppu.»

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren on Hollandi DJ ja produtsent, kes sündis 25. detsembril 1976. Alates 2001. aastast juhib ta iganädalast raadiosaadet «A State of Trance» (ASOT), mis jõuab ligi 40 miljoni kuulajani 84 riigis üle 100 raadiojaama kaudu. Ta on valitud maineka DJ Magi Top 100 tabelis viiel korral parimaks DJ-ks ning 2023. aastal oli ta viiendal kohal. 2013. aastal esines ta esimese soolo-DJ-na Madison Square Gardenis, millest sai tema karjääri üks tipphetki.

Piletite avalik müük Armin Van Buureni Tallinna kontserdile algab juba 26. veebruaril kell 10.00. Baltic Live Agency kontsertklubi liikmed saavad pileteid osta mõned päevad varem, alates 22. veebruarist. Rohkem infot leiad SIIT.