VIDEO ⟩ Ansambel Recovery andis vanale tuntud hitile uue kuue. «Lugu räägib paaridest, kes jagavad armastust, kuid...»

Eesti tantsumuusika bänd Recovery annab 90ndatel südameid võitnud rahvusvahelistele hittidele eesti keelse ning omanäolise kuue. Hiljuti tuli bändil välja järjekordne uus lugu «Haara mu käest», mis on uusesitus Fun Factory loost «Take your Chance».

Ansambli eestvedaja Marek Rosenberg ütleb, et lugu on inspireeritud paaridest, kes jagavad armastust omavahel, kuid kelle vahele trügivad alatihti tõusud ja mõõnad. «Sellest hoolimata saadakse ikkagi hakkama, kuna tunded on siiski rasvasemalt südamesse müüritud kui mistahes kodaratesse visatud takistus,» ütleb Rosenberg Elu24-le. «Seega lõpp hea, kõik hea! Hoidke oma armsamat, paarilist, elukaaslast, abikaasat rohkem ja kui te satute jalutama, siis ole hea ja hoia/haara tal käest,» lisab ta.