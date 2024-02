Kliendile tundus, et äpiga kütuse eest tasudes broneeriti topeltsumma. Circle K selgitab olukorda

Facebooki grupis «EZ-дуны!» tegi postituse Circle K klient, kes kasutab äpiga maksmise võimalust. Talle tundus, et süsteem võttis tema kontolt sama summa maha kahel korral. «Olen äpiga tankinud korduvalt, aga selline juhtum, et raha võetakse kaks korda, on esmakordselt,» ütleb ta. Circle K esindaja ütleb, et makse broneerimine ja broneeringu vabastamine toimub pangas.