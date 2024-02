Ruudi on 1,6-aastane must kass, kes käis oma tavapärasel jalutuskäigul õues, kui keegi teda õhupüssiga lasi. Anita ütleb Elu24-le, et praeguseks on loom ehmatusest toibunud. «Ta on aktiivne, sööb isuga. Tahaks üles leida selle inimese, kes nii tegi. Kui ei leiagi, siis igal juhul on olemas karma,» räägib ta.