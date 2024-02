UUS HOOAEG ⟩ Kanal 2 telekevade naelaks on menusaade «Tähtede täht», kirgi kütavad ka Tuuli Roosma pere uued seiklused Indoneesias

Tiir ümber maakera tehtud: stardib Roald Johannsoni reisisaate viimane hooaeg

Külaelu argipäevast vürtsitatud uus kodumaine sari, kust ei puudu ei draama ega ka komöödia

«Minu küla» lugu keerleb ümber metsaärimees Gunnar Holmi. Mees jääb ühel ilusal päeval langeva puu alla ja sureb. Ennast tema abikaasaks pidav Tiina (Merle Palmiste) avastab, et mehel on ka teine naine – Inriid (Ingrid Margus). Viimane aga avastab omakorda, et ootab surnud mehelt last. Sündmused kulmineeruvad Gunnari matustel, kus selgub, et mehe pärandi kättesaamiseks peavad nad aasta aega elama tema lapsepõlvekodus väikeses Eesti külakeses, kus elu liigub nagu tigu mööda märga maanteed – üks samm edasi, kaheksa tagasi. Külaelu argipäeva aga vürtsitavad kohalikud päevapüüdjad Olter Kamm ja Nikolai, kes sündisid õlleklaas peos ning jalgpall südames.