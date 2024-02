Eesti Laulu võitu ei osanud nad seetõttu ka millegagi võrrelda. «Eelarvamused! Kõik arvavad, et me oleme mingid hullud ***mehed, aga me ei ole,» vastasid nad küsimusele, mida nad oma looga «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» öelda tahavad.