VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu suurim üllataja Nele-Liis Vaiksoo: helged mälestused jäävad hinge pikaks ajaks

«Minu põhieesmärk oli täna ikkagi hästi oma laul ära esitada,» ütleb Nele-Liis Vaiksoo, kellel on kolmanda koha üle väga hea meel. Esinemist nautis lauljanna täiel rinnal ning tundis uhkust, et saab olla selliste favoriitide kõrval nagu 5miinust x Puuluup ning Ollie. «Elevust oli palju! Kolmas koht. Nii on. Hea meel on ikka,» tunnistab ta.