Inimesed, kes on sündinud kolm päeva enne ja kolm päeva pärast sodiaagimärgi muutumist, on erilises seisus, kuna neis segunevad kummagi märgi omadused. See aga ei tähenda, et nad omavad kahte tähemärki korraga - nende puhul on tegemist hoopis hübriidiga, milles need kaks märki on omavahel segunenud.