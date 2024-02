Ei olegi kõik tundmatud! Eesti Laulu rahvusvahelisest žüriist leiab nii tuttavad nimed kui ka eestlanna

Praeguseks on juba teada, kes rahvusvahelisse žüriisse kuuluvad. Sel aastal leiab nimekirjast päris mitu tuttavat nime, kellest üks on koguni eestlanna!

Maailma suurima Eurovisiooniblogi Wiwibloggs looja ja autor. Londonis tegutsev ameeriklasest ajakirjanik, kes on üle kümne aasta kajastanud Eurovisiooniga seotud teemasid ka väljaannete Billboard, Newsweek, New York Times ja Financial Times veergudel.