FOTO ⟩ Üksik kodumasin seisab Nõmmel keelatud kohas. «Männilõhnaline pesu. Milline idüll!»

Nõmme elanik postitas Facebooki grupis «Nõmmekad» foto pesumasinast, mis seisab puude all. «Rohepesu Nõmme moodi,» ütleb foto teinud Merja, kes räägib Elu24-le, et masin asub keelatud kohas. «Seega on pättust tehtud, et autoga on siia sõidetud. Autoga sellele metsarajale sõit on keelatud. Eks pimedas tegutsetud,» arvab ta. Pesumasin seisab Liiva raudteejaama taga, terviserajalt radapidi umbes 100 meetrit metsa poole.