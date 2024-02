Klient küsib: miks on Luunja kurgi hind nii kõrge?

Luunja kurgil on enneolematult kõrge hind.

Tallinnas Selverit külastanud mehele jäi silma Eesti kurgi ülikõrge hind. «Veebruarikuu alguses oli kilogrammi hind 6,99, nüüd on juba 7,99,» ütleb ta. Elu24 uuris kurkide kasvatamisega tegelevalt ettevõttelt AS Grüne Fee Eesti, millest on tingitud nii suur hinnatõus.