Tartlannat pahandas ebasobivalt käitunud jalgrattur

«Lugupeetud härra jalgrattur, kes Sa teisiti ei osanud ennast väljendada kui keskmise sõrmega vibutada selle peale, et kui palusin Teil seljatagant lähenedes rattakella kasutada. Teadke, et see kell Teie rattal on mõeldud kasutamiseks, mitte iluvidinana. Jalakäija ei pea käima kael kahekorra ja pidevalt selja taha vahtima hirmus, et äkki tuleb ratas, et siis ratturile teed andes põõsasse hüpata,» kirjutab Merilyn Facebooki grupis «Märgatud: Tartus». «Sama palve käib ka teistele ratturitele. Mida te hiilite seljataga nagu ninjad öös?! Häbenete midagi? Õppige oma rattakellasid otstarbekohaselt kasutama kui rattaga kõnniteel sõidate,» lisab ta.