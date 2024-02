VIDEOINTERVJUU ⟩ Tuuli Roosma ühisest Indoneesia reisist ekskaasaga: vaatame, kuidas õnnestub pärast lahkuminekut normaalset suhet säilitada

«Me ise oleme üksteisele kõige suuremad väljakutsed,» tõdes ka Arbo videointervjuus. Elu24-ga vesteldes ei teinud nad saladust sellest, et enam ühe katuse all ei ela, ent reisisaateks pere siiski kokku võtsid.

«Mina kutsusin Arbot mitu korda välja... Ükskord tuleb, teinekord ei tule, ei saa aru, kus sa oled ja mis positsioonil omadega, et see oli päris väljakutset pakkuv,» lisas Tuuli muiates nende omavahelistest suhetest rääkides. Ka teismeliste poistega reisimine on naise hinnangul keerulisem, sest neil on võrreldes väikeste lastega oma arvamus, millega tuleb samuti arvestada.