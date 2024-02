KLIPP ⟩ «Ma pole ennast vist kunagi nii kiiresti liigutanud!» Grete Paia jagab kõhedust tekitavat seika viimasest Iraagi külastusest

Lauljatar möönab Kanal 2 «Õhtu!» saates, et reis siiski ilma viperusteta ei möödunud. Ta märkis, et ühel hommikul kui ta veel voodis oli, hakkas sireeen karjuma. «Tuli lause „Do not evacuate your building!» («Ärge evakueeruge oma hoonest» – toim). Enne kui ma jõudsin seda lauset kuulata, no ma pole vist kunagi nii kiiresti ennast liigutanud. Järsku oli see jope seljas ja stardivalmis,» meenutas Paia saates ja lisas, et iga päevaga läks pidev ärevus väiksemaks ja ohutunne taandus.